Россия пообещала обеспечить Крым водой вопреки «козням» Киева

Вадим Карасев

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия обеспечит Крым водой вопреки «козням» Украины. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в ходе регулярного брифинга, трансляция которого велась в YouTube-канале RT.

«Будет обеспечено надежное водоснабжение полуострова, несмотря на козни киевского режима», — пообещала Захарова.

Она рассказала, что 16 марта был запущен водозабор на реке Бельбек, который позволит получать 50 тысяч кубометров в сутки. Кроме того, к концу года будет завершено строительство Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. Также ведется проектирование двух опреснительных установок, их планируется запустить в 2022 году, добавили в МИД.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, на котором большинство местных жителей поддержали это решение.

Украина считает это оккупацией, из-за чего перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, который обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.