Россиянам названы сроки потепления

Анастасия Иванова

С начала следующей недели произойдёт некоторое потепление температуры воздуха в Европейской части России относительно показателей последних дней. Об этом в беседе для РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

С понедельника начнётся медленное повышение температуры воздуха в дневное время – максимально до плюс семи градусов к середине недели. Однако ночью уровень градусника может опускаться и до минус 10 градусов.

Синоптик подчеркнул, что в то время как днём будет плюсовая температура, ночью она планка будет уходить в минус.

«В конце недели повышение, но разумное. Такого сумасшедшего тепла не видно», – отметил также Вильфанд.

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