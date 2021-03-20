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Россиянам объяснили отличия антител после вакцины и перенесенного COVID-19

Россиянам объяснили отличия антител после вакцины и перенесенного COVID-19Фото: REMO CASILLI / Reuters

Для предотвращения инфицирования COVID-19 лучше привиться, а не переболеть, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что появление новых мутантных вариантов SARS-CoV-2 с измененной инфекционностью и патогенностью может приводить к повторным заражениям. Антитела, которые появились от заражения ранним штаммом, почти не работают, утверждают американские ученые. В условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции и постоянной мутацию происходит эволюция вируса.

По данным специалистов, циркулирующие штаммы накапливают в среднем одну-две нуклеотидные мутации в месяц. Ученые добавили, что в сыворотке привитых вирус нейтрализуется в тысячу раз эффективнее, чем у тех, кто раньше перенес COVID-19.

Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени Ломоносова Роман Зиновкин заявил, что вакцинация однозначно эффективнее, чем попытка переболеть и получить иммунитет в любом возрасте. По его словам, несмотря на относительно невысокую смертность среди молодого населения, последствия болезни могут буквально разделить жизнь человека на «до» и «после».

Эксперты считают, что целесообразно привиться даже после перенесенного заболевания.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что человек с антителами к коронавирусу может быть его носителем, поэтому он должен носить маску. Она уточнила, что у человека с иммунитетом вирус может находиться на слизистых носа и в носоглотке. При этом вирус остается живым и способен передаться другим людям.

Россия

По материалам: lenta.ru
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