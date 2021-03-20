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Россиянам рассказали о последствиях повышения ключевой ставки ЦБ для экономики

Россиянам рассказали о последствиях повышения ключевой ставки ЦБ для экономикиФото: Максим Блинов / РИА Новости

Эксперт международной компании INV Анастасия Тарасова рассказала о последствиях повышения Центробанком ключевой ставки для экономики России. Об этом сообщает РИА Новости.

Тарасова объяснила, что решение ЦБ о повышении ставки обусловлено значительным ростом инфляции и оценкой регулятора, согласно которой экономика страны уже достаточно восстановилась от пандемии коронавируса и ее последствий.

По мнению эксперта, повышение ставки может повлиять на снижение темпов инфляции и позволит привлечь иностранный капитал, поскольку инвесторы чаще предпочитают вкладываться в страны с высокими ключевыми ставками, что повлечет укрепление курса рубля. Вместе с тем Тарасова предупредила, что вследствие повышения ставки могут подорожать кредиты, из-за чего внутри страны приток капитала в экономику замедлится.

Кроме того, повышение ключевой ставки окажет влияние и на фондовый рынок, считает Тарасова. Она полагает, что в этой связи вырастут ставки по депозитам, что повлечет за собой и доходность облигаций. По этой причине возможно снижение спроса на акции и небольшое падение их стоимости.

При этом эксперт указала, что повышение ставки не было глобальным, поэтому говорить о серьезных последствиях решения регулятора пока рано.

19 марта Центробанк России впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 4,5 процента годовых. На следующих заседаниях руководства регулятора, ближайшее из которых состоится 23 апреля, возможно дальнейшее повышение ставки. ЦБ ожидает, что показатель годовой инфляции вернется к целевому уровню в четыре процента в первой половине 2022 года.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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