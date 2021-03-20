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Россияне стали больше экономить на одежде

Россияне стали больше экономить на одеждеФото: Александр Гальперин / РИА Новости

Расходы россиян на обновление гардероба в 2020 году сильно упали. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В прошлом году средний чек в интернет-магазинах на покупку одежды и обуви составил две тысячи рублей. В 2019 году покупатели готовы были тратить в среднем 3,8 тысячи рублей на одну покупку, а в 2018-м — 3,6 тысячи.

Отмечается, что покупки россияне в 2020 году совершали чаще, однако выбирали вещи из более дешевого сегмента.

В ноябре 2020 года в Центробанке сообщили, что потребительская активность упала с приходов второй волны COVID-19. Население решило снова тратить деньги в основном только на еду и лекарства. Семьи начали возвращаться к модели потребления, которая была весной: рост трат на продовольствие, сокращение расходов на непродовольственные товары и услуги.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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