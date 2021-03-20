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Россияне стали покупать в 5 раз больше новых электромобилей

Россияне стали покупать в 5 раз больше новых электромобилей

По данным аналитического агентства "Автостат", российский рынок новых электромобилей в феврале 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в 5 раз. В целом, с начала года в стране было приобретено 189 новых электрокаров, а это в 5,6 раза больше, чем в январе – феврале 2020 года (34 штуки).

Эксперты агентства отметили, что во многом своим существенным ростом этот сегмент обязан двум новым моделям - Porsche Taycan (стал доступен для покупки в России в январе 2021 года), и Audi e-tron (стартовал в июле 2020 года). Именно на эти автомобили чаще всего падал выбор отечественных автолюбителей.

Российские покупатели приобрели 32 экземпляра Porsche Taycan, Audi e-tron был реализован в количестве 21 единицы. Третье место модельного рейтинга заняла Tesla Model 3 (12 штук). Также было куплено 4 электромобиля Nissan Leaf, 3 - Tesla Model X, 2 - JAC iEV7S и 1 - Mercedes-Benz EQC.

Ранее NEWSTES писал, что в Японии готовят к выпуску электромобиль за 220 тысяч рублей.

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По материалам: uposters.ru
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