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Российский миллиардер назвал рост ключевой ставки ЦБ атакой на доходы граждан

Российский миллиардер назвал рост ключевой ставки ЦБ атакой на доходы гражданОлег ДерипаскаФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал повышение Центробанком ключевой ставки, назвав такое решение атакой на доходы граждан и прибыль компаний. Соответствующую критику он высказал в своем Telegram-канале в субботу, 20 марта.

При этом Дерипаска обратил внимание, что повышение ставки, на его взгляд, преследует уже не экономические, а политические цели. По его мнению, ЦБ «решил похоронить молодое правительство технократов [премьер-министра Михаила] Мишустина, которому вряд ли удастся осенью пережить новую Думу». Дерипаска объяснил это отсутствием роста доходов беднейших россиян на фоне восстановления мировой экономики.

«Граждане уже не верят "завтракам", а правительство ничего добиться не сможет, пока не поменяется денежно-кредитная политика Банка России», — подчеркнул миллиардер.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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