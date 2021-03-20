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Российский посол в США вызван в Москву для консультаций

Российский посол в США вызван в Москву для консультаций

Посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий приводится на сайте ведомства.

Цель консультаций — проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".

Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик.

По словам Захаровой, Москва заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений, "если американцы осознают связанные с этим риски".

Как писал накануне NEWSTES, США ввели против России оружейное эмбарго.

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По материалам: uposters.ru
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