Российский посол в США вызван в Москву для консультаций

Вадим Карасев

Посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву для консультаций, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий приводится на сайте ведомства.

Цель консультаций — проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".

Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик.

По словам Захаровой, Москва заинтересована в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений, "если американцы осознают связанные с этим риски".

Как писал накануне NEWSTES, США ввели против России оружейное эмбарго.