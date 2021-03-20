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Российский судья матча ЛЧ отказался преклонить колено в поддержку BLM

Российский судья матча ЛЧ отказался преклонить колено в поддержку BLM

Российская бригада арбитров по главе с Сергеем Карасевым не стала поддерживать акцию в поддержку движения Black Lives Matter, состоявшуюся перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и менхенгладбахской "Боруссией".

После выхода на поле Карасев дал свисток, после чего футболисты обеих команд преклонили колено в знак протеста против расизма и полицейского насилия в отношении темнокожих. Главный арбитр и его помощники Игорь Демешко и Максим Гаврилин проигнорировали акцию. В УЕФА сообщили РИА "Новости", что участие в акции было добровольным и никаких санкций за отказ к судьям применено не будет.

Встреча завершилась победой английской команды со счетом 2:0. По сумме двух матчей "Манчестер Сити" выиграл 4:0 и вышел в 1/4 турнира.

В 2020 году в похожую ситуацию попал российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят. Он не стал преклонять колено во время акций в поддержку BLM перед началом нескольких гонок, объяснив это тем, что "встают на колено перед родиной, перед флагом, перед богом".

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По материалам: uposters.ru
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