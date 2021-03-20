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Росстат: Реальные зарплаты в России упали почти на 28,9% в январе 2021 года

Реальная начисленная заработная плата в России в январе 2021 года упала сразу на 28,9% по сравнению с предыдущим декабрём 2020 года, а в годовом выражении зарплата при этом выросла на 0,1%. Такие данные были приведены в опубликованном 19 марта официальном докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе этого года, по оценке данного ведомства, составила целых 49 516 рублей.

В номинальном выражении, среднемесячная начисленная заработная плата сократилась на 28,4% по сравнению с декабрём прошлого года и выросла при этом на 5,3% в годовом выражении.

Сообщение Росстат: Реальные зарплаты в России упали почти на 28,9% в январе 2021 года появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Россия / Главные новости

По материалам: sm.news
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