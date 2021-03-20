Саудовского принца вызвали в суд по делу об убийстве журналиста

Вадим Карасев

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Невеста убитого журналиста Джемаля Хашкуджи Хатидже Дженгиз подала в суд на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, и он уже получил извещение. Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на адвокатов Дженгиз.

Уточняется, что сам иск был подан на территории США в прошлом году, тогда как извещение юристы монаршей особы получили только сейчас. В иске Мухаммед бин Салман обвиняется в похищении и убийстве Хашкуджи.

«Безжалостные пытки и убийство господина Хашкуджи потрясло мировое научное сообщество», — подчеркивается в заявлении. Отмечается, что с помощью преступления злоумышленники якобы пытались остановить Хашкуджи, выступавшего за демократические реформы в арабских странах.

«Это важный момент. Адвокаты наследного принца предстали перед судом, и это означает, что теперь дело может быть продолжено», — заявил Фейсал Гилл, управляющий партнер юридической фирмы Gill и один из юристов, представляющих Дженгиз. Отмечается, что в судебных документах в качестве представителей саудовского принца представлены три адвоката.

26 февраля Национальная разведка США представила доклад, в котором обвинила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в одобрении операции по похищению или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи. После этого администрация США ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению Госдепа, «угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашкуджи, и не только в нем».

Хашкуджи бесследно исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Журналист направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили.