Сборная России отправилась на чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольм 20 марта

Влада Некрасова

Сборная России в эту субботу утром уже отправилась на чемпионат мира по фигурному катанию, проходящий в шведском городе Стокгольме в период с 24 по 28 марта. Об этом рассказала Елизавета Туктамышева на своей страничке в социальной сети Instagram.

Следует отметить, что среди спортивных пар российскую команду будут представлять Евгения Тарасова и Владимир Морозов, кроме того, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В танцевальных дуэтах будут выступать Александра Степанова и Иван Букин, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов, кроме того, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

В мужском одиночном катании сейчас имеется две путевки: у Михаила Коляды и Евгения Семененко. Из девушек помимо Елизаветы Туктамышевой на чемпионат мира отправятся также фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова.

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