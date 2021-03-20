Счетная палата предупредила о новом топливном кризисе в России

Вадим Карасев

В Счетной палате (СП) предупредили о риске повторения топливного кризиса 2018 года. Тогда властям пришлось заморозить цены на горючее, чтобы стабилизировать ситуацию, передает РИА "Новости".

"К укрупненным проблемным областям проверок относятся следующие факторы. Рост цен на топливо в мае 2018 года потребовал принятия Правительством РФ экстренных мер. В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновения социальной напряженности", — говорится в отчете ведомства.

СП рекомендовала "поручить Минэнерго совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и нефтяными компаниями обеспечить работу по подготовке, согласованию и утверждению генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года". Этот вопрос уже внесен на рассмотрение в план заседания правительства 22 апреля.

Ранее NEWSTES писал, что власти страны и нефтяники договорились о сдерживании цен на бензин с 1 мая.