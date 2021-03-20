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Сергей Шаргунов получил Гран-при премии "Писатель года"

Сергей Шаргунов получил Гран-при премии "Писатель года"
Гран-при национальной литературной премии "Писатель года" получил Сергей Шаргунов, "Поэтом года" стал Юрий Кублановский, церемония вручения премии прошла в субботу, накануне Дня поэзии, в Концертном зале правительства Москвы, сообщила пресс-служба премии.

В номинации "Писатель года" премиями были также отмечены Макс Зимов (Москва), Александр Вальт (Санкт-Петербург) и Олег Пономарев (Тула). Премию "Поэт года" жюри присудило Арсению Загаевскому (Москва), Оксане Цветковой (Нижний Новгород) и Игорю Гонохову (Ногинск).

Обладатели Гран-при получили грант от Российского союза писателей в размере 200 тысяч рублей. Остальные лауреаты получили право издания книги за счет оргкомитета премии. Также всем лауреатам была вручена статуэтка в форме пера на постаменте из минеральных камней, символизирующих триколор российского флага.


Также были вручены специальные премии в номинации "Книга": поэту Владу Маленко за сборник стихов "Море волнуется разное", писателю Михаилу Визелю за произведение "Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника самоизоляции 1830 года".


Финалистов и лауреатов премии выбирало большое жюри, в которое вошли известные поэты, прозаики и деятели культуры: Владислав Артемов, Мария Ватутина, Владимир Вишневский, Дмитрий Воденников, Игорь Волгин, Александр Вулых, Александр Городницкий, Сергей Дроботенко, Максим Замшев, Бахыт Кенжеев, Константин Кедров, Виктор Куллэ и другие.

Конкурс на соискание премии проходил в течение всего года, рассматривались авторы, публикующие свои произведения в интернете, а также присылавшие заявки в оргкомитет. Конкурсная комиссия изучила сотни тысяч произведений из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. В список номинантов (лонг-лист премии) вошли свыше пяти тысяч авторов, а финалистами (шорт-лист премии) стали 200 поэтов и 100 прозаиков.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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