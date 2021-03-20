Шепотки и заговоры от храпа

Вадим Карасев

Порой некоторые особенности организма способны довести до отчаяния, и если ситуация вышла из-под контроля, важно устранить причину. Проверенные шепотки и заговоры от храпа помогут справиться с этой неприятностью и хорошенько выспаться без внезапных пробуждений.

Храп — довольно распространенная проблема, справиться с которой под силу лишь специалистам. Однако если ситуация не требует хирургического вмешательства, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться шепотками и заговорами. Их можно применять вместе с назначенной терапией, чтобы закрепить эффект лечения.

1. От храпа поможет действенный заговор, который читают в последний день убывающей Луны. После того, как человек заснет, ему на голову помещают тряпочку, смоченную водой. Воду заранее выставляют на подоконник, чтобы на нее попал лунный свет. Читать заговор нужно до полуночи:

«Как Луна убывает, так и храп исчезает. Как Новолуние пройдет, так и храп у раба Божьего (имя) на нет сойдет».

2. Если храп спящего рядом человека заставил проснуться среди ночи, можно посвистеть или слегка толкнуть храпящего, но лучше и действенней прочитать шепоток:

«Храп-храповицкий, кошмар ночной, с (имя) уходи, мимо иди. Мимо леса, мимо гор, где живет один Егор. Его справа обойди да в пещеру заходи. Там сиди, по сторонам смотри, ни к кому из живых не подходи».

3. Заговор от храпа подействует и в том случае, если написать его на бумажке и положить под подушку храпящего:

«Ночь темна, ночь тиха. Звезды неспешно переговоры ведут, никому спать не мешают, ярко путь не освещают. Так и ты, храп, никого не буди, среди ночи не пугай — меру знай».

4. От храпа поможет и следующий шепоток:

«Храпом небо сотрясаю, тучи разгоняю, людей пугаю. Храп, уходи, меня не буди, выспаться спокойно дай, навсегда меня покидай».

5. Заговорить храп можно с помощью святой воды:

«Раб Божий (имя) не спит, храпом мается, воздух сотрясает, сам устает и другим спать не дает. Уж ты, Господь, с проблемой помоги, раба своего исцели. Аминь».

Такой заговор читают три раза перед сном, выпивая по три глотка воды.