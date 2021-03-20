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СМИ: звезду сериалов "Универ" и "След" задержали за нападение с ножом на автоинспектора

СМИ: звезду сериалов "Универ" и "След" задержали за нападение с ножом на автоинспектора

44-летнего Андрея Лаврова задержали полицейские в Москве. Известный актер угрожал убийством, напав на инспектора ВАИ с ножом в руке, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Как рассказал источник в правоохранительных органах, инцидент с Андреем Лавровым произошел в центре Москвы.

"Андрей Лавров подошел к инспектору ВАИ на Котельнической набережной и, держа в руке нож-бабочку, начал выкрикивать сотруднику угрозы убийством. Прибывшими полицейскими мужчина был задержан", — цитирует ТАСС собеседника агентства.

Как отмечается, после своего задержания артист дал признательные показания. О возбуждении против него дела пока не поступало информации.

Напомним, Андрей Лавров известен российскому зрителю по популярному телесериалу "След". В нем он играет роль капитана Котова.

Также актер снимался в таких известных сериалах, как "Кулагин и партнеры", "Универ", "Бункер, или Ученые под землей", "Маргоша", "Братья по-разному", "Молодые и злые" и "СОБР".

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По материалам: uposters.ru
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