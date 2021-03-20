Смольный заявил о высокой вероятности третьей волны коронавируса SARS-CoV-2

Лидия Мартынова

Как сообщает портал ivbg.ru, у Межведомственного координационного совета по противодействию COVID-19 вызывает опасение то, насколько снизилась тенденция по улучшению положения.

Стоит отметить, что жители Петербурга стали реже выздоравливать по сравнению с предыдущими периодами. Так, за прошедшие сутки от COVID-19 полностью излечилось 2 029 человек, что составляет на 29 % меньше, чем неделей ранее.

Исходя из такой тенденции, в совете по противодействию COVID-19 было заявлено, что главным помощником против 3-й волны коронавируса станет массовая вакцинация.

«Однако вероятность прихода третьей волны эпидемии высокая. Воспрепятствовать третьей волне либо значительно сгладить ее течение может только массовая вакцинация населения города».

На данный момент в Петербург поступила новая партия вакцин в количестве 15 тыс. доз и она будет распределена по тем пунктам вакцинации, где закончилась.

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