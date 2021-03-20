Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Собянин рассказал о развитии технопарков в Москве

Собянин рассказал о развитии технопарков в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения технопарка "Модуль" заявил о важности развития столичных технопарков для будущего технологического рывка, передает АГН "Москва".

Мы продолжаем в Москве поддерживать и развивать технопарки. Это одно из главных направлений для технологической революции будущего. Сегодня работает уже более 40 технопарков, в них 67 тыс. человек. Это, в основном, молодые люди: разработчики, инженеры, дизайнеры, которые создают новые виды продуктов. Мы им обеспечиваем льготу по налогу на имущество, на прибыль, на землю, ну, и вообще помогаем организационно таким структурам появляться.

Собянин назвал позитивным моментом то, что технопарки появляются "на стыке государственных и частных интересов". "Модуль" - пример такого сотрудничества, там производят продукцию для авиации, космоса, медицины и других высокотехнологичных отраслей.

"Несмотря на то, что в этом технопарке множество частных компаний, здесь участвует и государство своими инвестициями, вложениями, Министерство промышленности, ФМБА. Это, конечно, большой симбиоз, позволяющий делать эффективные проекты мирового уровня. Это действительно будущее для разработки новых технологий, технологий для авиации, космонавтики, промышленности, медицины", - добавил мэр столицы.

Как отмечает пресс-служба градоначальника, в технопарке "Модуль" разместили 18 высокотехнологичных компаний, в которых трудятся 695 человек.

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

У Чонгука из BTS новая девушка: «Меня будут ругать фанаты»
У Чонгука из BTS новая девушка: «Меня будут ругать фанаты»
Скрыли от поклонников! Кэти Перри тайно вышла замуж за Орландо Блума!
Скрыли от поклонников! Кэти Перри тайно вышла замуж за Орландо Блума!
Новая мама! Дочь Тимати отметила день рождения с Марией Вебер
Новая мама! Дочь Тимати отметила день рождения с Марией Вебер
Суд рассмотрит иск москвича к Radisson из-за угона автомобиля с парковки
Суд рассмотрит иск москвича к Radisson из-за угона автомобиля с
Актер сериала «След» напал с ножом на военного в Москве
Актер сериала «След» напал с ножом на военного в Москве
Дмитрий Певцов призвал навсегда закрыть Twitter в России
Дмитрий Певцов призвал навсегда закрыть Twitter в России
Стерненко не удалось выйти на свободу
Стерненко не удалось выйти на свободу
В Кремле рассказали о письме участникам "нормандского формата"
В Кремле рассказали о письме участникам "нормандского формата"
В Госдуме оценили слова Авакова о «горячей войне» для Украины
В Госдуме оценили слова Авакова о «горячей войне» для Украины
Россиянин неделю провел в тайге без спичек и еды и был спасен
Россиянин неделю провел в тайге без спичек и еды и был спасен
Москвичей предупредили о возможности снегопадов в апреле
Москвичей предупредили о возможности снегопадов в апреле
Эксперты предрекли дальнейший рост ключевой ставки Центробанка России
Эксперты предрекли дальнейший рост ключевой ставки Центробанка России

Топ на сегодня

Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
Сотрудников Белого дома уволили за употребление марихуаны
Сотрудников Белого дома уволили за употребление марихуаны
Посол США Дэвид Саттерфилд: Турция должна отказаться от С-400
Посол США Дэвид Саттерфилд: Турция должна отказаться от С-400
Avia.pro: Турецкий БТР, появившийся у российской базы в Сирии, уничтожен ракетой
Avia.pro: Турецкий БТР, появившийся у российской базы в Сирии,
Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии
Источник назвал имя кандидата на должность посла России в Белоруссии

Еще по теме

Собянин: Заполняемость столичных технопарков выросла до 95%
Власти столицы поддержат инвесторов, развивающих технопарки — Собянин
Медведев выступит на конференции Международной ассоциации технопарков
Ульяновский технопарк признан одним из самых действенных в РФ