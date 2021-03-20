Собянин рассказал о развитии технопарков в Москве

Вадим Карасев

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения технопарка "Модуль" заявил о важности развития столичных технопарков для будущего технологического рывка, передает АГН "Москва".

Мы продолжаем в Москве поддерживать и развивать технопарки. Это одно из главных направлений для технологической революции будущего. Сегодня работает уже более 40 технопарков, в них 67 тыс. человек. Это, в основном, молодые люди: разработчики, инженеры, дизайнеры, которые создают новые виды продуктов. Мы им обеспечиваем льготу по налогу на имущество, на прибыль, на землю, ну, и вообще помогаем организационно таким структурам появляться.



Собянин назвал позитивным моментом то, что технопарки появляются "на стыке государственных и частных интересов". "Модуль" - пример такого сотрудничества, там производят продукцию для авиации, космоса, медицины и других высокотехнологичных отраслей.

"Несмотря на то, что в этом технопарке множество частных компаний, здесь участвует и государство своими инвестициями, вложениями, Министерство промышленности, ФМБА. Это, конечно, большой симбиоз, позволяющий делать эффективные проекты мирового уровня. Это действительно будущее для разработки новых технологий, технологий для авиации, космонавтики, промышленности, медицины", - добавил мэр столицы.

Как отмечает пресс-служба градоначальника, в технопарке "Модуль" разместили 18 высокотехнологичных компаний, в которых трудятся 695 человек.

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