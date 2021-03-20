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Спасшийся из пожара в «Зимней вишне»: «Мы не чувствовали запаха гари, могли остаться там все»

Спасшийся из пожара в «Зимней вишне»: «Мы не чувствовали запаха гари, могли остаться там все»

25 марта исполнится ровно три года со дня трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». В пожаре погибли 60 человек, причем больше половины из них — дети. Журналист Алексей Пивоваров восстановил все детали рокового дня и попытался разобраться, кто на самом деле виноват в случившемся.


Как выяснилось, пожар случился из-за короткого замыкания в одной из ламп батутного зала, который находился на четвертом этаже. Поролоновые кубики не были огнеупорными и загорелись мгновенно, дым быстро распространился по всему пространству торгового центра. Однако долгое время посетители оставались в неведении, теряя драгоценные минуты. Ведь оповещения об опасной ситуации попросту не сработали, а первым очевидцам возгорания приходилось самостоятельно предупреждать толпу.

«Я увидел девушек, которые бежали по коридору и панически кричали: «Пожар, спасайтесь! Пожар!». Причем это для меня казалось диссонансом, потому что обстановка не говорила о том, что происходит что-то экстраординарное. Люди шли по коридору спокойно. Мы не чувствовали запаха гари, не было никаких сигналов, не бегала охрана, ничего этого не было. И если бы не девушки, там бы остались все», — вспоминал Алексей Петров, который тогда находился в «Зимней вишне» вместе с сыном.

В результате пожара погибло 60 человек, 37 из которых — школьники, пришедшие со своими учителями посмотреть мультфильм. Нахождение в кинозале стало для детей роковым: они заживо сгорели в замкнутом пространстве. Впрочем, по мнению экспертов, все могло быть иначе, если бы не халатность владельцев торгового центра.

«Всего на четвертом этаже было пять аварийных выходов, но, как выяснило следствие, все они, кроме одного, оказались заперты. И более того, даже если бы люди смогли открыть двери, то на лестницах их ждали бы груды стройматериалов. Следствие потом проводило компьютерное моделирование, пытаясь понять, был ли у людей хотя бы теоретический шанс спастись при таком быстром распростренении пожара и, проиграв несколько сценариев, следователи сделали вывод — да. Люди могли спастись, но только при условии, что пожарная сигнализации сработала как надо и были бы открыты все эвакуационные выходы», — делился Алексей Пивоваров в своем документальном фильме «Три года кемеровской катастрофы: что мы поняли, а что — нет?».

Работники «Зимней вишни» признавались, что руководство никогда не проводило учений по безопасности, а сигнал тревоги и вовсе был выключен из-за частых сбоев в работе. Многие пострадавшие также считают неверными действия самих пожарных. Мол, оказавшись в здании, они в первую очередь принялись искать очаг возгорания, а не спасать людей.

Однако те, кто занимался расследованием, уверены: настоящие виновники вряд ли будут когда-либо наказаны, ведь в деле замешаны представители высоких чинов, а также сложные коррупционные схемы, которые помогли владельцам «Зимней вишни» вообще избегать каких-либо проверок с 2016 года.

«Если смотреть на эту историю как на айсберг, то у нас на поверхности воды только, те, кто оказался на скамье подсудимых. Однако глобально следствие не ушло в настоящую войну с теми, из-за кого это все произошло», — размышлял журналист Никита Могутин на YouTube-канале «Редакция».

Общество / Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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