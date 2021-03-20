США подтвердили приверженность принципу “одного Китая” в отношении Тайваня в ходе переговоров на Аляске

Влада Некрасова

Делегация из США на переговорах на Аляске заявила, что готова придерживаться в отношении Тайваня принципа “одного Китая”.

В процессе брифинга представители КНР стали требовать от Америки отменить санкции в отношении китайских чиновников и прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая.

В части вопросов двум государствам удалось достичь конструктивного диалога, представители решили избегать спорных ситуаций и способствовать развитию стабильных отношений. Однако, сначала переговоры проходили напряженно: страны критиковали поведение друг друга. Например, китайцев обвинили в излишне долгом вступительном слове, а американцев — в попытке обострить конфликт.

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