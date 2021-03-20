Стала известна реакция Байдена на последствия его слов о Путине

Вадим Карасев

Джо БайденФото: Andrew Harnik / AP

Президент США Джо Байден не раскаивается о последствиях своих слов о российском президенте Владимире Путине. О реакции американского лидера стало известно со слов его пресс-секретаря Джен Псаки, трансляция ее брифинга велась на YouTube-аккаунте Белого дома.

«Нет, президент дал прямой ответ на прямой вопрос», — сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста о том, жалеет ли Байден о его резких высказываниях в адрес Путина.

Однако пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что дипломатия остается приоритетом и целью Соединенных Штатов даже в отношении своих противников. Она добавила, что посол США в России Джон Салливан останется в Москве и продолжит взаимодействие с российской стороной.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил нелицеприятное высказывание в адрес российского президента.