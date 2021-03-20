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Стало известно о первых пострадавших после взрыва в жилом доме в Подмосковье

Стало известно о первых пострадавших после взрыва в жилом доме в ПодмосковьеФото: Антон Денисов / РИА Новости

Стало известно о первых пострадавших после взрыва в жилом девятиэтажном доме в подмосковных Химках. Об этом сообщил Telegram-канал 112 в пятницу, 19 марта.

По его данным, под завалами находятся двое детей. Также пострадала одна женщина.

В экстренных службах РИА Новости сообщили, что под завалами могут находиться двое детей. Там уточнили, что после взрыва обрушились межкомнатные перегородки.

Агентство ТАСС со ссылкой на управления МЧС по Московской области сообщает о двух пострадавших без указания их возраста. В ведомстве подтвердили сообщение о взрыве и обрушении межкомнатных перегородок на Зеленой улице, 16.

О взрыве в жилом доме в подмосковных Химках стало известно ранее 19 марта. Причина произошедшего пока неизвестна. Предположительно, загорелись пять квартир. На кадрах с места событий видно, как из окон восьмого этажа, где произошел взрыв, валит дым. Из них, а также из соседних окон и балконов выбило стекла, частично повреждены рамы.

Россия

По материалам: lenta.ru
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