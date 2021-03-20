Стерненко не удалось выйти на свободу

Алексей Вольцев

Приморский районный суд Одессы продлил арест одесского активиста Сергея Стерненко, освобождения которого требовали возле резиденции Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал Sternenko.

«Судья Ершова произвольно оставила Стерненка под стражей», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее Сергей Стерненко иронично воспринял приговор суда о лишению его свободы на семь лет и конфискацию половины имущества. При этом активист будет находиться под стражей до вступления наказания в силу.

Ранее сообщалось, что Сергей Стерненко написал письмо из СИЗО — он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, действия команды главы государства толкают страну в пропасть. Он также извинился перед президентом за оскорбительное высказывание о нем во время заседания суда.

Фото со страницы Сергея Стерненко в Facebook