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Стерненко не удалось выйти на свободу

Стерненко не удалось выйти на свободу

Приморский районный суд Одессы продлил арест одесского активиста Сергея Стерненко, освобождения которого требовали возле резиденции Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал Sternenko.

«Судья Ершова произвольно оставила Стерненка под стражей», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее Сергей Стерненко иронично воспринял приговор суда о лишению его свободы на семь лет и конфискацию половины имущества. При этом активист будет находиться под стражей до вступления наказания в силу.

Ранее сообщалось, что Сергей Стерненко написал письмо из СИЗО — он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, действия команды главы государства толкают страну в пропасть. Он также извинился перед президентом за оскорбительное высказывание о нем во время заседания суда.

Фото со страницы Сергея Стерненко в Facebook

Украина

По материалам: fakty.ua
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