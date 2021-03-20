"Страх преодолен". Оппозиция Грузии призвала к массовому неповиновению

Анастасия Иванова

. Оппозиция Грузии заявила о намерении провести акции протеста в масштабах всей страны и организовать акции массового неповиновения с тем, чтобы мобилизовать сторонников на митинг в Тбилиси с требованием новых парламентских выборов, передает РИА Новости со ссылкой на лидера партии "Единое национальное движение" Заалу Удумашвили.

"С сегодняшнего дня, с этого момента оппозиция переходит на чрезвычайный режим работы, мы поедем в каждый город, в каждое село! Мы убедим население в том, что борьба действительно имеет смысл, когда за ней скрывается правда. Мы анонсируем митинги, да, оппозиция переходит к непрерывному режиму протеста! Соберемся на проспекте Руставели (центральный проспект Тбилиси, – ред.) 15 мая, это будет непрерывный протест, который приведет страну к победе", – заявил Удумашвили.

Как сообщает газета "Взгляд", бывший мэр Тбилиси Георгий Угулава, заявил, что время до митинга будет "периодом бескомпромиссной борьбы в городах и селах".

"Страх преодолен", – приводит его слова издание.