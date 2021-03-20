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Суд рассмотрит иск москвича к Radisson из-за угона автомобиля с парковки

Суд рассмотрит иск москвича к Radisson из-за угона автомобиля с парковки
Никулинский суд Москвы рассмотрит 1 апреля иск москвича к сети отелей Radisson о возмещении более 6,5 миллиона рублей за угнанный автомобиль с парковки курорта "Завидово" в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель истца Андрей Алешкин.

По словам адвоката, истец Дмитрий Мансуров отдыхал с семьёй в подмосковном отеле Radisson Resort Завидово. Машину Lexus LX450d стоимостью около 4,5 миллиона рублей оставили на парковке на территории отеля. Однако утром Мансуров машину не обнаружил.

Россия

По материалам: ria.ru
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