Суд рассмотрит иск москвича к Radisson из-за угона автомобиля с парковки

Лидия Мартынова

Никулинский суд Москвы рассмотрит 1 апреля иск москвича к сети отелей Radisson о возмещении более 6,5 миллиона рублей за угнанный автомобиль с парковки курорта "Завидово" в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель истца Андрей Алешкин.

По словам адвоката, истец Дмитрий Мансуров отдыхал с семьёй в подмосковном отеле Radisson Resort Завидово. Машину Lexus LX450d стоимостью около 4,5 миллиона рублей оставили на парковке на территории отеля. Однако утром Мансуров машину не обнаружил.