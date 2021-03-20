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Суд в Киеве арестовал имущество и все акции предприятия «Мотор Сич»

Суд в Киеве арестовал имущество и все акции предприятия «Мотор Сич»Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины сообщила, что Шевченковский районный суд арестовал все имущество и акции предприятия «Мотор Сич». Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

В СБУ отметили, что несмотря на решение предприятие продолжит работу для сохранения рабочих мест и выполнения производственных заказов. Акции и имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активам. Теперь активы нельзя продать или передать другому владельцу.

Как добавили в ведомстве, в отношении компании ведется досудебное расследование по двум статьям: о подрывной деятельности в пользу России и об отмывании доходов, уклонении от налогов и злоупотреблении властью.

Власти Украины решили национализировать завод по производству авиадвигателей «Мотор Сич» ранее в марте, отобрав его таким образом у китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings и ее партнеров. «Мы требуем, чтобы Украина учла законные права китайских предприятий и инвесторов», — указал представитель МИД КНР Чжао Лицзянь и добавил, что Пекин следит за ситуацией и «настаивает, чтобы данный вопрос был решен в правильном ключе».

«Мотор Сич» — один из крупнейших в мире производителей двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок. Китайские инвесторы вкладываются в него с 2016 года. Сейчас де-факто им принадлежит 75 процентов акций компании, но официально сделка не оформлена, ее заблокировали украинские власти. СНБО заподозрила, что реальной целью китайцев было не развитие завода, а вывоз технологий и мощностей в свою страну.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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