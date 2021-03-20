"Сухой" и "МиГ" объединят

Вадим Карасев

Компании "Сухой" и "МиГ" прекратят свое существование в качестве самостоятельных юридических лиц и будут объединены в Корпоративный центр самолетостроения. Туда также войдут "Ильюшин", "Туполев" и "Иркут".

В пресс-службе "Ростеха" объяснили, что сами бренды сохранятся. Не затронут перемены и конструкторские школы предприятий, однако организационная форма в корне изменится.

"Было объявлено о создании Единого инженерно-конструкторского центра ОАК, в составе которого в перспективе будут объединены все авиационные конструкторские бюро. Он разместится в районе традиционного центра самолетостроения на Ходынском поле", — говорится в публикации.

Контролировать преобразования будет лично глава "Ростеха" Сергей Чемезов. По его словам, это поможет решить вопросы финансовой устойчивости и повысить конкурентоспособность самолетов.

"Системные реформы должны усовершенствовать структуру компании и решить вопросы ее финансовой устойчивости, повысить конкурентоспособность отечественных гражданских самолетов и покрыть значительные потребности России в современных воздушных судах для пассажирских перевозок", — сказал он.

Ранее этим вопросом занимался лично глава авиакластера "Ростеха", бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Принципиальное решение об объединении было принято еще в феврале 2020 года.