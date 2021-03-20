Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Сухой" и "МиГ" объединят

"Сухой" и "МиГ" объединят

Компании "Сухой" и "МиГ" прекратят свое существование в качестве самостоятельных юридических лиц и будут объединены в Корпоративный центр самолетостроения. Туда также войдут "Ильюшин", "Туполев" и "Иркут".

В пресс-службе "Ростеха" объяснили, что сами бренды сохранятся. Не затронут перемены и конструкторские школы предприятий, однако организационная форма в корне изменится.

"Было объявлено о создании Единого инженерно-конструкторского центра ОАК, в составе которого в перспективе будут объединены все авиационные конструкторские бюро. Он разместится в районе традиционного центра самолетостроения на Ходынском поле", — говорится в публикации.

Контролировать преобразования будет лично глава "Ростеха" Сергей Чемезов. По его словам, это поможет решить вопросы финансовой устойчивости и повысить конкурентоспособность самолетов.

"Системные реформы должны усовершенствовать структуру компании и решить вопросы ее финансовой устойчивости, повысить конкурентоспособность отечественных гражданских самолетов и покрыть значительные потребности России в современных воздушных судах для пассажирских перевозок", — сказал он.

Ранее этим вопросом занимался лично глава авиакластера "Ростеха", бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Принципиальное решение об объединении было принято еще в феврале 2020 года.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Роскомнадзор обяжет операторов делиться данными о звонках абонентов
Роскомнадзор обяжет операторов делиться данными о звонках абонентов
Зарплатные ожидания россиян после локдауна возросли на 44%
Зарплатные ожидания россиян после локдауна возросли на 44%
Россияне назвали Есенина и Пушкина самыми популярными поэтами
Россияне назвали Есенина и Пушкина самыми популярными поэтами
"Молодые, толковые". Лукашенко назвал возможных преемников
"Молодые, толковые". Лукашенко назвал возможных преемников
Поклонники BTS скупают чайный гриб. Что случилось?
Поклонники BTS скупают чайный гриб. Что случилось?
В США заинтересовались делом о шпионаже в пользу России в Болгарии
В США заинтересовались делом о шпионаже в пользу России в Болгарии
Американский проповедник раскритиковал слова Байдена о Путине
Американский проповедник раскритиковал слова Байдена о Путине
Белый дом подтвердил намерение Байдена поговорить с Путиным
Белый дом подтвердил намерение Байдена поговорить с Путиным
ТОП-5 раз, когда BTS благодарят Чонгука за присоединение к группе
ТОП-5 раз, когда BTS благодарят Чонгука за присоединение к группе
В Германии за сутки выявили более 16 тысяч случаев COVID-19
В Германии за сутки выявили более 16 тысяч случаев COVID-19
Катя Адушкина: «Предлагала Вале Карна.val съемку, но она затребовала больше двух миллионов»
Катя Адушкина: «Предлагала Вале Карна.val съемку, но она затребовала
Спасшийся из пожара в «Зимней вишне»: «Мы не чувствовали запаха гари, могли остаться там все»
Спасшийся из пожара в «Зимней вишне»: «Мы не чувствовали запаха гари,

Топ на сегодня

Лавров придумал новый термин для описания действий западных лидеров
Лавров придумал новый термин для описания действий западных лидеров
Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
На Камчатке произошло десять землетрясений за ночь
На Камчатке произошло десять землетрясений за ночь
Сотрудников Белого дома уволили за употребление марихуаны
Сотрудников Белого дома уволили за употребление марихуаны
Avia.pro: Турецкий БТР, появившийся у российской базы в Сирии, уничтожен ракетой
Avia.pro: Турецкий БТР, появившийся у российской базы в Сирии,

Еще по теме

Производитель SuperJet 100 прекратит существование
"Сухой" не планирует создание единого бренда на замену МиГ и Су
Ростех может продать "Полюсу" 25% в СП по Сухому Логу
Сердюков добился объединения "МиГ" и "Сухого"