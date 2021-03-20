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Сыгравшая Гюльчатай актриса Татьяна Федотова стала уборщицей в московском музее

Татьяна Федотова, ставшая известной после роли Гюльчатай в фильме «Белое солнце пустыни», работает уборщицей в московском музее.


Картина Владимира Мотыля стала для нее первым и последним появлением в кино.

На момент съемок фильма ей было всего 16 лет, девушка училась в хореографическом училище и считала себя гадким утенком. Однако именно ее внешность помогла ей воплотить яркий образ своей героини.

После выходы фильма на экраны, Федотова решила отказаться от карьеры киноактрисы и решила работать в танцевальном ансамбле.

В различны интервью она рассказывала, что никогда в жизни не пожалела о своем решении отказаться от съемок. По ее мнению, судьбы многих актрис складываются трагично.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что актриса Людмила Чурсина пошутила в ответ на вопрос о новой экранизации «Угрюм-реки».

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По материалам: sm.news
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