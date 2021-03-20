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Сын Децла пожаловался на преследующего его незнакомца

Сын Децла пожаловался на преследующего его незнакомцаФото: Артур Лебедев / РИА Новости

Тони Киселев, 15-летний сын хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл, пожаловался на преследующего его незнакомца по имени Виктор. Об этом он сообщил в сторис на своей странице в социальной сети Instagram. На это обратил внимание РЕН ТВ.

Подросток опубликовал скриншоты переписок со своими знакомыми, которые рассказывают, что неизвестный угрожает им расправой. Также молодой человек показал сообщения и от самого Виктора, написавшего, что хочет «стать отчимом» Тони.

Сын Децла попросил всех, кто знаком с незнакомцем, поговорить с ним и «провести воспитательную беседу». «Он предлагает людям 2к (две тысячи рублей — прим. Ленты.ру) за фотографию с моей мамой, преследует нас, преследует меня, написывает и названием нашим друзьям, рассказывает всякие небылицы и создает по 10-15 аккаунтов в сутки. Это ненормально», — написал он.

В 2020 году Тони Киселев записал свою первую рэп-композицию, посвященную власти. Композиция начинается с фраз «99,9 процента представляют» и «надоели метафоры и афоризмы». «Ожидаешь, терпя тоталитарные чистки», — зачитал исполнитель. Подросток упомянул в треке людей, которые «наворотили в стране кучу грязных дел».

Децл умер в ночь на 3 февраля 2019 года в Ижевске. Судебно-медицинская экспертиза установила, что 35-летний артист скончался из-за острой сердечной недостаточности.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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