Сын Газманова оказался копией Тэхена из BTS

Лидия Мартынова

Безусловно, внешность каждого человека уникальна, но есть на свете люди с одинаковым типом лица. Поэтому найти людей с похожей внешностью не составляет огромного труда. И сегодня мы расскажет тебе про звезд, которые похожи, как две капли воды. Даже странно, что у них нет никаких родственных связей.

Кто бы мог подумать, что у участника популярной южнокорейской к-поп группы BTS может найтись знаменитый двойник, да еще и из России. На днях Родион Газманов у себя в Instagram опубликовал свою детскую фотографию. Архивная фотография эстрадного певца тут же взорвала интернет. Пользователи сети нашли сходство с Тэхёном (Taehyung) из BTS.

Сложно не заметить сходства между артистами. Они, и правда, похожи: глаза, улыбка, такие же темные густые волосы, брови. Кроме того, и Тэхен и Родион выступали на сцене с самого раннего детства. Молодые артисты давали концерты еще в школе, а после стали выступать на больших стадионах. С юношества их сразу полюбили зрители. И сейчас их карьера идет в гору.