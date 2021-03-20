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«Тащить человека на капоте – неадекватно»: баскетболист Никита Шабалкин о том, как его сбили посреди дороги

«Тащить человека на капоте – неадекватно»: баскетболист Никита Шабалкин о том, как его сбили посреди дороги

Никита Шабалкин переходил дорогу в неположенном месте. В результате этого спортсмен едва не оказался под колесами машины. Баскетболист уже прокомментировал инцидент.


34-летний Шабалкин переходил дорогу рядом с пешеходным переходом, но не успел оказаться на тротуаре прежде, чем загорелся красный свет. Один из водителей решил не пропускать баскетболиста. Тогда Никита разозлился и пнул ногой его машину. После этого таксист нажал на педаль газа и протащил спортсмена на капоте несколько метров.

Владелец автомобиля скрылся с места инцидента. А Шабалкин сразу же был доставлен в больницу на скорой. Состояние спортсмена врачи оценили как удовлетворительное. От госпитализации Никита отказался.

Баскетболист уже прокомментировал неприятную историю. По словам Шабалкина, он осознал свою ошибку. «В двух словах — однозначно я неправ. Дорогу переходил не там, где надо. Но я живу на этой улице, хорошо ее знаю, сам тоже там паркуюсь — когда на своей стороне, когда на противоположной. Там нет большого движения, обычно перехожу, никому не мешая», — поделился он.

Спортсмен подчеркнул, что на эмоциях пнул чужой автомобиль. «Начал переходить дорогу, когда машины стояли. Потом кто-то впереди поехал, ну и этому товарищу, видимо, не понравилось, что я перед ним. Он посигналил — причем не чисто символически, а подчеркнуто агрессивно. Как ударил машину ногой — не помню. Он тоже ударил меня бампером по ногам и решил покатать на капоте. Я, конечно, неправ, что дал волю эмоциям. Но, по-моему, тащить человека на капоте и набирать скорость — это неадекватный поступок. Хорошо, что успел как-то увернуться вбок и спрыгнуть… Повезло ему, что не остановился и уехал. Если бы вышел из машины и начал устраивать разборки, то сейчас он был бы пострадавшим, а не я», — сообщил заслуженный мастер спорта России.

К слову, водитель, который сбил баскетболиста, сам решил обратиться в полицию. Шофер доехал до ближайшего поста ДПС и рассказал о случившемся. Тогда же пассажирка такси и вовсе заявила, что Шабалкин был пьян, когда переходил дорогу в неположенном месте.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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