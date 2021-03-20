Тимати закрывает проект «Холостяк»: «Извините, я закрываю и удаляю первую серию шоу»

Лидия Мартынова

На телеканале ТНТ вышла всего одна серия шоу «Холостяк» с участием Тимати. Однако на рэпера вылилась такая волна хейта, что Тимур решил закрыть проект.

В прошлое воскресенье стартовал шестой сезон романтического шоу «Холостяк». Всю неделю Тимати поливали грязью и резко высказывались в его адрес. Например, Регина Тодоренко и Анна Хилькевич не стали молчать. Их не устраивает, что армия девушек добивается внимание мужчины. Тимати не устроил такой негатив в свою сторону, поэтому он решил закрыть проект.

«Простите, что не оправдал ваших ожиданий. Я закрываю проект «Холостяк и удаляю первую серию из YouTube. Я рад, что спустя восемь лет в России наконец-то узнали про это замечательное шоу, после моего дебюта», — сообщил рэпер.

Тимати также подчеркнул, что финал уже давно рассекретили, поэтому смотреть весь сезон не имеет никакого смысла. Пользователи сети так и не поняли, пошутил Тимати или нет, но первая серия была действительно удалена с YouTube.

«Кто успел посмотреть — вам повезло! Сезон должен был быть отличным», — написало руководство телеканала ТНТ.

Стоит отметить, что первая серия с холостяком побила все рекорды. Покажут ли завтра вторую серию, пока остается загадкой.

[media=https://www.instagram.com/tv/CMo092qnJ88/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]