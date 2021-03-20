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Точно не Рокки: конгрессмен поднял Байдена на смех после слов о Путине

Точно не Рокки: конгрессмен поднял Байдена на смех после слов о Путине
Неопределенная реакция президента США Джо Байдена на предложение российского лидера Владимира Путина поговорить в прямом эфире побудила члена палаты представителей конгресса США Мэтта Гетца пошутить по поводу состояния здоровья главы Белого дома, сообщает телеканал Fox News.

Республиканец от штата Флорида, в частности, уверен, что если диалог на высшем уровне состоится, то словесная дуэль двух президентов "не закончится, как "Рокки IV"", то есть победой представителя американской стороны.

"Я не думаю, что американец победит", – отметил Гетц, оценив изящество ответа Путина на обвинения Байдена.

Ранее Джо Байден заявил, что Владимир Путин должен "заплатить за вмешательство" в американские выборы, а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Президент России в ответ на это пожелал Байдену здоровья.

сообщило, что американцы письменно извинились перед Россией за слова Байдена.
Политика

По материалам: ria.ru
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