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ТОП-4 доказательства того, что BTS имеют близкие отношения со своим боссом

ТОП-4 доказательства того, что BTS имеют близкие отношения со своим боссом

Бан ШиХёка (Ban Si-hyuk) не зря называют «отцом BTS». Исполнительный директор Big Hit Entertainment не только следит за продвижением южнокорейской к-поп группы, но и помогает им в сложных жизненных ситуациях. Бан ШиХек стал для айдолов вторым отцом. Музыкты обращаются к нему с проблемами, вопросами и ищут в его словах одобрения. Сегодня мы расскажем тебе 5 случаев, когда BTS упоминали его имя.


В одном из интервью Ви (V) рассказал, что он попросил разрешения у Bang PD сделать временную татуировку на лице и шее для выступления ON.

Когда Джин (Jin) почувствовал, что перегорает, то первым делом он пошел к Bang PD. Вместе они обсудили ситуацию.  Директор посоветовал Джину выразить свои чувства в песне. Так и родился трек Abyss.

В недавней трансляции Чонгук (Jungkook) рассказал поклонникам, что ходил ужинать вместе с Бан ШиХек. Оказалось, что директор приглашает каждого участника на встречи, чтобы вместе поесть, выпить и поговорить о жизни и искусстве.

Для FESTA 2020 Bang PD написал произведение, в котором каждому участнику отводилась своя роль. Это была сказка Волшебник страны Оз. Директор настолько хорошо знал участников BTS, что смог подобрать каждому не только подходящую роль, но и распределить их в соответствии с динамикой BTS и существующими отношениями между участниками.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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