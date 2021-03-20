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Торги искусством в формате кураторской выставки проведет аукцион Vladey

Торги искусством в формате кураторской выставки проведет аукцион Vladey
Аукцион Vladey проведет торги работами знаменитых мастеров и молодых художников, сообщили в пресс-службе.


"20 марта пройдут уникальные торги "Выбор коллекционера". Работы отобраны петербургскими коллекционерами Денисом Химиляйне и Сергеем Лимоновым. По сути, это не только авторская подборка, но и кураторская выставка. Коллекционеры сами предлагают работы и формируют на них цены", — пояснили в пресс-службе.

На торги выставят работы молодых художников и классиков.

делится своим опытом Химиляйне. — Ведь когда мы покупаем, тратим часть себя, своей энергии. И хочется, чтобы эта часть не была потрачена впустую".

Он также отметил, что в своем ценовом сегменте, российские художники ничуть не проигрывают западным.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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