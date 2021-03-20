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"Триколор" и "Газпром-медиа" договорились по вещанию ряда каналов

"Триколор" и "Газпром-медиа" договорились по вещанию ряда каналов
"Триколор" и "Газпром-медиа" достигли договоренности по вещанию телеканалов "Ред Медиа", подробности пока не уточняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиахолдинга.

Ранее холдинг "Газпром-медиа" сообщил, что расторг договор с "Триколором" с 1 февраля 2021 года. Медиахолдинг сообщил, что с 1 февраля по решению "Триколора" его абоненты лишились возможности просмотра всех телеканалов из дистрибьюционного пакета входящей в холдинг телекомпании "Ред Медиа". "Газпром-медиа" утверждает, что "Триколор" в ультимативном порядке потребовал от "Ред Медиа" пересмотра коммерческой части действующего договора на неприемлемых условиях, не приняв встречных предложений "Ред Медиа".

Россия

По материалам: ria.ru
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