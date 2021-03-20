Трусова рассказала о тренировках с Плющенко

Анастасия Иванова

В беседе для шведского портала Dagens Nyheter российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своих основных впечатлениях от работы с Евгением Плющенко как тренером.

16-летняя спортсменка призналась, что в академии «Ангелы Плющенко» подход к тренировочному процессу устроен творческим образом и это ей нравится.

Плющенко, рассказывает спортсменка, регулярно предлагает ей какие-то необычные и интересные упражнения, с которыми она раньше не сталкивалась.

«Это делает тренировки очень увлекательными. Я узнала много нового», – сообщила Трусова.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров до прошлого года тренировалась в группе Тутберидзе.

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