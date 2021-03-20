Трусова рассказала о тренировках с Плющенко
В беседе для шведского портала Dagens Nyheter российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своих основных впечатлениях от работы с Евгением Плющенко как тренером.
16-летняя спортсменка призналась, что в академии «Ангелы Плющенко» подход к тренировочному процессу устроен творческим образом и это ей нравится.
Плющенко, рассказывает спортсменка, регулярно предлагает ей какие-то необычные и интересные упражнения, с которыми она раньше не сталкивалась.
«Это делает тренировки очень увлекательными. Я узнала много нового», – сообщила Трусова.
Двукратная чемпионка мира среди юниоров до прошлого года тренировалась в группе Тутберидзе.
Сообщение Трусова рассказала о тренировках с Плющенко появились сначала на Информационное агентство "SM News".