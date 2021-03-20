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Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите прав женщин

Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите прав женщин
Турция заявила о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин, соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана опубликован в официальном издании Rеsmi Gazete.

"Действие конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, подписанной от имени Турецкой Республики 11 мая 2011 года и утвержденной постановлением правительства от 10 февраля 2012 года, прекращено в отношении Турецкой Республики", - говорится в документе.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что борьба за защиту прав женщин в стране будет продолжена.

"Наша искренняя борьба за то, чтобы довести положение турецкой женщины в обществе до уровня, которого она достойна, будет продолжена при сохранении наших традиционных ценностей. Нет необходимости искать лекарство снаружи, подражать другим для этой высшей цели. Решение есть в наших традициях и обычаях", - написал Октай в Twitter.

Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.


Турция стала первой страной, ратифицировавшей конвенцию, за ней последовали еще 33 страны.

Конвенция часто называется спорным документом, в частности, из-за размытого, по мнению критиков, понятия "гендер".

Политика

По материалам: ria.ru
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