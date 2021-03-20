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У пытавшейся уехать из Европы на родину россиянки забрали ребенка

У пытавшейся уехать из Европы на родину россиянки забрали ребенкаФото: РИА Новости

У россиянки, пытавшейся уехать из Европы обратно на родину, забрали годовалого ребенка: суд решил передать его отцу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российского консула в Гданьске (Польша) Дмитрия Нестерова.

Он уточнил, что решение принял суд Германии, оно промежуточное и не отменяет основного заседания суда, которое должно состояться 22 марта. Там будет рассматриваться иск отца ребенка Евгения Иккерта, который требует предоставить ему полное право опеки.

Консул уточнил, что ребенок и его отец имеют двойное гражданство: российское и немецкое. У матери, Виктории Иккерт, российское гражданство и временный вид на жительство в Германии.

10 февраля немецкий суд запретил женщине вывозить ребенка с территории страны под угрозой штрафа в 25 тысяч евро. Однако она сбежала и была задержана на польско-российской границе. До этого женщина 1,5 месяца находилась в социальном центре вместе с сыном.

10 января польская полиция в центре Гдыни забрала трехлетнего ребенка у пьяных россиян. В крови женщины оказалось 1,5 промилле алкоголя, а у мужчины — 2,5 промилле. Супругов задержали, а ребенка передали на ночь под опеку. Полиция направила дело в семейный суд.

В мире

По материалам: lenta.ru
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