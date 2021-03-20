У "Руки вверх!" и Gayazovs Brothers вышел совместный трек "Ради танцпола"

Анастасия Иванова

Участники дуэта Gayazovs Brothers — братья Тимур и Ильяс Гаязовы совместно с поп-группой "Руки вверх!" представили на всех цифровых площадках трек "Ради танцпола". "Свершилось! Новый трек Gayazovs Brothers и "Руки вверх!", — сообщила в инстаграме Сергей Жуков.

Авторы в треке сочетают элементы русской народной музыки, например, звучание рожка (духовой инструмент — Прим. ред.) и электронной. А в тексте исполнители призывают слушателей бросать дела и разные проблемы и отправляться веселиться на танцпол.

В комментариях пользователи написали, что трек получился "зажигательным" и точно станет хитом.