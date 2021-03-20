Ученый предположил, когда Земля столкнется с "нефтяным голодом"

Лидия Мартынова

Ископаемые энергоресурсы Земли с учетом темпов развития современной экономики могут закончиться уже через полвека, передает РИА Новости со ссылкой на мнение президента Южного технологического университета КНР и члена Китайской академии наук Сюэ Цикунь.

По его словам, благодаря увеличению добычи ископаемых источников энергии за 250 лет уже произошло три промышленных революции.

На фоне того, продолжил специалист, в течение следующих 50 лет запасы углеводородных ресурсов могут полностью истощиться, а миру необходимо будет перейти на другие источники энергии.

сообщило, что польский концерн Orlen заключил контракт с "Роснефтью" на покупку сырья.