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Украина представила Германии новые доказательства, изобличающие агента ФСБ в громком убийстве в Берлине


Вадим Соколов, которого обвиняют в громком убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в августе 2019 года, на самом деле является Вадимом Красиковым. Подтверждение этому и то, что Красиков связан с российскими спецслужбами, нашли украинские силовики. Об этом пишет Bellingcat.

Сообщается, что новые доказательства были найдены при обыске в квартире тещи Красикова. Кроме USB-флешек и электронных сообщений, украинские силовики нашли фотографии Красикова. Вместе с фото было найдено и свидетельством о браке. На фотографиях — тот самый человек, которого сейчас судят в Берлине. Среди особых примет татуировки на левом плече.

Украина представила Германии новые доказательства, изобличающие агента ФСБ в громком убийстве в Берлине

По информации расследователей, данные от украинских силовиков могут стать ключевым аргументом для немецкой прокуратуры.

Журналисты Bellingcat сообщали, что жена и дочь Вадима Красикова-Соколова использовали фальшивые паспорта для перелета из Москвы в оккупированный Крым. Их сопровождал сотрудник ФСБ, который потом «прилетал туда ежемесячно». По телефону своего мужа она часто звонила одному из вероятных сотрудников ФСБ.

Расследователи ранее уже выяснили возможное имя мужчины. Они узнали, что Вадим Николаевич Красиков перед поездкой в ​​Европу тренировался на базе спецназа ФСБ «Вымпел». Предполагается, что Соколов-Красиков может быть причастен еще к одному убийству в Москве в 2013 году.

Напомним, Зелимхан Хангошвили, участник русско-чеченской войны и бывший сотрудник антитеррористического департамента МВД Грузии был убит 23 августа 2019 в Берлине. Его застрелили по дороге в мечеть, на глазах у прохожих. Напал на него человек с паспортом на имя гражданина России Вадима Соколова, которого вскоре задержали. Потом выяснилось, что паспорт был фальшивым, но свое настоящее имя россиянин назвать отказался.

Фото bellingcat.com/

Украина

По материалам: fakty.ua
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