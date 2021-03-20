Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко

Вадим Карасев

Евгений Евгеньевич Нестеренко, советский и российский оперный певецФото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Народный артист СССР Евгений Нестеренко скончался в Австрии на 84-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталью Игнатенко.

«В наш фонд пришло электронное письмо из Вены от семьи Евгения Нестеренко», — рассказала она.

По ее словам, в послании сообщалось, что артист ушел из жизни после того, как его госпитализировали с коронавирусной инфекцией.