В AmCham оценили возможные санкции США против российского госдолга

Влада Некрасова

США вряд ли введут санкции против российского госдолга или ограничат доступ к международным платежным системам, потому что это может ударить и по их интересам, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

"Эта тема, к сожалению, вновь поднимается, и мы вчера в рамках Совета директоров AmCham, среди прочих, обсуждали вопрос вероятности применения таких мер (ограничений на госдолг, отключение РФ от SWIFT – ред.)", - поделился глава палаты.