Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В AmCham оценили возможные санкции США против российского госдолга

В AmCham оценили возможные санкции США против российского госдолга
США вряд ли введут санкции против российского госдолга или ограничат доступ к международным платежным системам, потому что это может ударить и по их интересам, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

"Эта тема, к сожалению, вновь поднимается, и мы вчера в рамках Совета директоров AmCham, среди прочих, обсуждали вопрос вероятности применения таких мер (ограничений на госдолг, отключение РФ от SWIFT – ред.)", - поделился глава палаты.

Экономика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Мишустин утвердил правила выделения грантов на образовательные проекты
Мишустин утвердил правила выделения грантов на образовательные проекты
"Палка о двух концах". В AmCham оценили угрозу санкций против госдолга РФ
"Палка о двух концах". В AmCham оценили угрозу санкций против
BTS принесли поклоннику 400 долларов
BTS принесли поклоннику 400 долларов
Эксперты раскрыли схемы мошенников с денежными переводами «по ошибке»
Эксперты раскрыли схемы мошенников с денежными переводами «по ошибке»
Россиянам названы сроки потепления
Россиянам названы сроки потепления
Подруга певицы Легкоступовой Елена Перелыгина заявила, что Фирсов насиловал жену
Подруга певицы Легкоступовой Елена Перелыгина заявила, что Фирсов
Для тушения лесных пожаров в Томской области привлекут почти 700 человек
Для тушения лесных пожаров в Томской области привлекут почти 700
США подтвердили приверженность принципу “одного Китая” в отношении Тайваня в ходе переговоров на Аляске
США подтвердили приверженность принципу “одного Китая” в отношении
Эксперты рассекретили схемы мошенников с денежными переводами «по ошибке»
Эксперты рассекретили схемы мошенников с денежными переводами «по
Россиянам назвали сроки потепления
Россиянам назвали сроки потепления
Россиянам объяснили отличия антител после вакцины и перенесенного COVID-19
Россиянам объяснили отличия антител после вакцины и перенесенного
Проценко назвал самое сложное в борьбе с коронавирусом
Проценко назвал самое сложное в борьбе с коронавирусом

Топ на сегодня

Лавров придумал новый термин для описания действий западных лидеров
Лавров придумал новый термин для описания действий западных лидеров
Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
Какие выводы сделал Вашингтон после заявления Путина? Мнения экспертов
На Камчатке произошло десять землетрясений за ночь
На Камчатке произошло десять землетрясений за ночь
Сотрудников Белого дома уволили за употребление марихуаны
Сотрудников Белого дома уволили за употребление марихуаны
Avia.pro: Турецкий БТР, появившийся у российской базы в Сирии, уничтожен ракетой
Avia.pro: Турецкий БТР, появившийся у российской базы в Сирии,

Еще по теме

Глава AmCham: Вторая волна санкций против РФ прояснит ситуацию для бизнеса
Глава AmCham оценил падение ВВП России и США
Глава Американской торговой палаты рассказал о потерях Ford из-за санкций
Глава AmCham считает, что "Северный поток — 2" будет достроен