В Америке против дронов был представлен БПЛА с микроволновым излучателем

Лидия Мартынова

Как сообщает источник ИнфоСМИ, главная цель нового беспилотника MORFIUS – это противостояние с целыми командами других беспилотных летательных вертолетов. БПЛА весит около 13,6 килограмм. Для того, чтобы осуществить запуск беспилотника в воздушное пространство необходимо применить трубную установку с диаметром 15,2 сантиметра. Данное оборудование запуска возможно установить и на вертолетах, и на сухопутной технике.

Группа дронов MORFIUS имеет общую мощность излучателей микроволн, которая достигает одного гигаватта. Этого количества мощности достаточно для атаки большого количества беспилотников на обширной территории. После того, как цель БПЛА достигается, дрон автоматически прилетает на то место, откуда он был запущен. Техника такого вида может использоваться в разведочных целях.

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