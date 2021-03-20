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В Белом доме ответили на предложение Путина о разговоре в прямом эфире

В Белом доме ответили на предложение Путина о разговоре в прямом эфиреДжен ПсакиФото: Andrew Harnik / AP

Президент США Джо Байден уже провел разговор с президентом России Владимиром Путиным и будет слишком занят в пятницу, чтобы продолжить диалог в прямом эфире. Так на приглашение российского лидера ответила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, трансляция ее брифинга велась в YouTube.

«Мы взаимодействуем с российским руководством и правительством на всех уровнях, и мне больше нечего вам сообщить. Что касается встреч в будущем, то президент будет завтра в Джорджии и очень занят», — сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста о том, рассмотрит ли Белый дом такое приглашение.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил нелицеприятное высказывание в адрес российского президента.

Комментируя слова американского лидера, Путин сообщил, что хотел бы провести с Байденом открытый разговор в прямом эфире. Российский президент пояснил, что мог бы обсудить со своим американским коллегой стратегическую стабильность, пандемию коронавируса и региональные конфликты. Путин добавил, что на этих выходных собирается в тайгу, поэтому готов провести переговоры с американским лидером Джо Байденом либо в пятницу, либо уже после своей поездки.

В мире

По материалам: lenta.ru
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