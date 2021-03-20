В Болгарии захотели объявить дипломатов России нежелательными персонами
Сегодня, 17:30 Вадим КарасевБойко БорисовФото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов пригрозил российским дипломатам из-за дела о шпионаже в пользу России, в рамках расследования которого ранее были задержаны шесть человек. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 20 марта.
Бойко заявил о готовности объявить дипломатов России нежелательными персонами на фоне ситуации со шпионажем.
По материалам: lenta.ru