В Болгарии захотели объявить дипломатов России нежелательными персонами

Вадим Карасев

Бойко БорисовФото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов пригрозил российским дипломатам из-за дела о шпионаже в пользу России, в рамках расследования которого ранее были задержаны шесть человек. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 20 марта.

Бойко заявил о готовности объявить дипломатов России нежелательными персонами на фоне ситуации со шпионажем.