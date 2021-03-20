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В Болгарии захотели объявить дипломатов России нежелательными персонами

В Болгарии захотели объявить дипломатов России нежелательными персонамиБойко БорисовФото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов пригрозил российским дипломатам из-за дела о шпионаже в пользу России, в рамках расследования которого ранее были задержаны шесть человек. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 20 марта.

Бойко заявил о готовности объявить дипломатов России нежелательными персонами на фоне ситуации со шпионажем.

В мире

По материалам: lenta.ru
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