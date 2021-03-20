В ГД рассказали о выявлении попыток вмешательства в выборы 2021 года

Алексей Вольцев

Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне начала работу по отслеживанию попыток повлиять на парламентские выборы 2021 года, и хотя кампания еще официально не началась, уже сейчас с целью вмешаться активизируются зарубежные силы, заявил глава комиссии Василий Пискарев.





"Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России начала работу по отслеживанию возможного вмешательства из-за рубежа в парламентские выборы 2021 года. Избирательная кампания еще официально не началась, но уже сейчас мы видим явную активизацию зарубежных структур, которые попытаются повлиять на волеизъявление наших граждан", - написал Пискарев в Instagram.

Он отметил, что одним из примеров такого вмешательства являются попытки продвижения так называемого "умного голосования", "за которым стоят внешние силы и их иностранные агенты, работающие на территории нашей страны".

"Реклама "умного голосования" во время прошлых избирательных кампаний не раз появлялась в иностранных СМИ и соцсетях, в том числе, в "день тишины", когда любая агитация запрещена по закону", - напомнил парламентарий.