В Германии узнали о планах Берлина "купить" у США право достроить СП-2

Вадим Карасев

Власти Германии хотят получить от США возможность достроить "Северный поток — 2" в обмен на крупные инвестиции в украинскую промышленность, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источник в правительственных кругах.

По данным издания, Германия сейчас готовится к реализации сразу нескольких инвестиционных проектов на Украине в сфере производства и хранения водорода, это делается в рамках программы перехода к нейтральной для климата экономике к 2050 году. Германия должна сыграть в этой программе ключевую роль и достичь к 2030 году объема поставок в ЕС зеленой энергии в размере 7,5 ГВт.

Вырабатывать это электричество Берлин планирует за счет водорода и хочет подключить к проекту Украину, модернизировав ее производственные и транзитные мощности. Однако это желание связано с необходимостью достроить "Северный поток — 2", утверждает немецкое издание.

Для того чтобы завершить проект без дальнейших санкций США, федеральное правительство может предложить новой администрации Джо Байдена увеличить финансовую поддержку Украины.

Первый водородный проект уже согласован: в рамках него на металлургическом комбинате компании "Метинвест" в Мариуполе будет установлен электролизер мощностью 8,5 МВт, расщепляющий воду на водород и кислород. По словам источника газеты, к проекту стоимостью €25 млн подключены Siemens Energy и крупнейшая частная украинская энергокомпания ДТЭК, входящая в холдинг SCM Рината Ахметова. Кроме того, 18 марта на экономическом форуме в Дюссельдорфе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль договорился о немецко-украинском партнерстве в сфере ИТ, сообщает издание. Еще одним вариантом инвестиций станет перенос немецкими автоконцернами дочерних компаний из Азии на Украину.

