В Германии за сутки выявили более 16 тысяч случаев COVID-19

Влада Некрасова

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 16 033, скончались 207 заболевших, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, за все время в Германии коронавирусом заразились 2 645 783 человека, 74 565 пациентов с подтвержденным COVID-19 скончались.